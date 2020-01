Insulti a Rita Pavone: "Io sovranista? Ringrazio Salvini. Sui social non mi capiscono, basta tweet" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Rita Pavone replica agli hater scatenatisi sui social dopo l'annuncio di Amadeus della partecipazione della cantante al festival di Sanremo. Lo fa in una intervista al Corriere della sera in edicola mercoledì 8 gennaio. È stato sufficiente infatti l' annuncio del cast su Rai1 da parte di Amadeus, p Leggi la notizia su liberoquotidiano

Corriere : Rita Pavone: «Io sovranista? Ringrazio Salvini. E Togliatti che parlava bene di me» - Bobbio65M : RT @ChiodiDonatella: #RITAPAVONE, UNA VOCE FUORI DAL CORO A #SANREMO E I #COMPAGNI SBROCCANO. Di rosso ha solo i capelli. E allora giù ins… - Latrinaeuropa : RT @ChiodiDonatella: #RITAPAVONE, UNA VOCE FUORI DAL CORO A #SANREMO E I #COMPAGNI SBROCCANO. Di rosso ha solo i capelli. E allora giù ins… -