Il triste passato di Gia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Diversi mesi fa, i volontari di un rifugio in Texas, hanno trovato una dolce cagnolina traumatizzata, che hanno deciso di chiamare Gia. Era piccola e spaventata, infatti non riusciva proprio a smettere di tremare. Nessuno conosceva il suo passato, ma sin da subito hanno pensato che fosse stato terribile. I volontari l’hanno lasciata nel suo box e la cucciola non aveva la minima intenzione di aprirsi. Per tutto il tempo è rimasta rannicchiata in un angolo, ma ogni volta che qualcuno provava a toccarla, iniziava a tremare. Non sapendo come aiutarla, i ragazzi sono stati costretti a chiedere aiuto ad un’associazione che si occupa proprio di cani con traumi gravi, chiamata Dallas Dog Rescue Rehab Reform. Gia è stata portata in quell’altro rifugio ed i ragazzi sin da subito si sono messi a lavoro. I suoi miglioramenti sono iniziati ad arrivare molto presto, poiché poco ... Leggi la notizia su bigodino

