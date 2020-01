Grande Fratello VIP 2020, tutti gli appuntamenti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La quarta edizione del Grande Fratello VIP come sempre coinvolgerà diverse reti Mediaset (Canale 5, Italia 1, Mediaset Extra e La5) per documentare fra dirette e riassunti le gesta degli inquilini all'interno della casa minuto per minuto. Le telecamere sempre puntate non si lasceranno sfuggire nulla di quanto accadrà.Di seguito vediamo tutti gli appuntamenti della quarta edizione del reality show nella sua versione celebrity. Grande Fratello VIP, prima serata Le puntate in prime time su canale 5 per tutto il mese di gennaio saranno due, per un totale di 7 puntate in un mese: Mercoledì 8, venerdì 10 e 17, lunedì 20, venerdì 24, lunedì 27 e venerdì 31. Nella settimana di Sanremo (4-8 febbraio), il reality show andrà in onda solo lunedì 3 febbraio 2020. Grande Fratello VIP, daytime Su Canale 5 dal 9 gennaio, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 16:05, subito dopo Uomini e ... Leggi la notizia su blogo

