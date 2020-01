Gemma Galgani svergongna Juan: “Invece di fare l’amore con me…” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tra Gemma e Juan Luis Ciano la passione è sui carboni ardenti: la dama del trono over ha rinfacciato una notte di passione mancata al cavaliere, che per tutta risposta le ha detto che “la faceva più matura” vista la sua età. Gemma Galgani contro Juan Luis Le cose tra Gemma e Juan Luis si mettono male: a Uomini e Donne i due hanno avuto un ennesimo faccia a faccia, e questa volta non si è concluso nel migliore dei modi. La dama anzitutto gli ha rinfacciato una notte di passione mancata, e lo ha fatto senza mezzi termini: “La notte in albergo? Stavo cadendo dal letto e non te ne sei accorto. Ti sei addormentato sul mio seno? Quale seno? Stavi sulla spalla! Non riuscivo a dormire per quanto russavi. Mi sono svegliata con dei rumori forti, mi sono spaventata. Era in bagno e rumoreggiava, tremavano i muri, sembrava ci fosse un terremoto”, gli ha urlato. Juan Luis dal canto ... Leggi la notizia su notizie

