Fabio Testi: chi è, età, Grande Fratelllo VIP, Instagram (Di giovedì 9 gennaio 2020) Quando non recita, e ha smesso da parecchio, fa i reality show. Questo è Fabio Testi, attore tra quelli belli della storia d’Italia, nato il 2 agosto del 1941. Ha cominciato come controfigura per il film Il buono, il brutto, il cattivo, di Sergio Leone, e da quest’ultimo viene scritturato per una piccola parte nel celebre C’era una volta il West. Il primo ruolo di prestigio dell’attore di Peschiera del Garda arriva con Il Giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica. Fabio è sempre stato un latin – lover. Tra le sue conquiste: Ursula Andress, Charlotte Rampling ed Edwige Fenech. LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni furiosa: “Ecco cosa mi hanno fatto sull’aereo”. Testi si è sposato per la prima volta con la stilista spagnola Lola Navarro, dalla quale si è poi separato. Dalle nozze sono nati tre figli. Il secondo matrimonio è avvenuto nel 2015 con Antonella Liguori, ... Leggi la notizia su cronacasocial

Tartaruga9731 : @Ri_Ghetto Fabio Testi - Gioiaste1 : RT @borraccino_: E pensandoci mancano all’appello Fabio Testi (78 anni) e Barbara Alberti (76 anni). #GFVIP #GFVIP4 - borraccino_ : E pensandoci mancano all’appello Fabio Testi (78 anni) e Barbara Alberti (76 anni). #GFVIP #GFVIP4 -