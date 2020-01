David Bowie, tutti i film del Duca Bianco (Di mercoledì 8 gennaio 2020) David Bowie non è stato solo un grandissimo cantante. Forse non tutti sanno che ha partecipato a diversi film: era anche un ottimo interprete, di pellicole che, in diversi casi, hanno fatto la storia del grande schermo. Vogliamo fare una maratona con i film di David Bowie? L’uomo che cadde sulla Terra (1976) Era già un grande cantante quando ha deciso di dire sì al ruolo di un alieno in un film fantascientifico basato sul romanzo di Walter Tevis. Just a Gigolo (1978) Siamo a Berlino e il cantante è un soldato dell’Europa dell’est che diventa gigolò di lusso. Furyo (1983) Negli anni Ottanta ecco che David Bowie è un prigioniero di guerra nel film giapponese. Miriam si sveglia a mezzanotte (1983) Bowie nei panni di un vampiro? Sì, abbiamo anche quello. Absolute Beginners (1986) In questo musical sulla Londra degli anni Cinquanta, David Bowie ha un ruolo minore come ... Leggi la notizia su bigodino

