Concerti di Gigi D’Alessio nel 2020 per Noi Due | info e biglietti in prevendita

I Concerti di Gigi D'Alessio nel 2020 supporteranno la musica del nuovo album Noi Due. Il disco, che è uscito il 18 ottobre 2019, sarà anche suonato in giro per il mondo ma anche in Italia nei teatri, con una scaletta molto speciale che sarà decisa dai fan presenti al concerto. I Concerti di Gigi D'Alessio nel 2020 I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita a cominciare dalle 11 del 9 gennaio per i membri del fan club e dalle 11 e del 10 gennaio per la prevendita generale. La consegna è garantita secondo le modalità abituali con consegna tramite corriere espresso e con ritiro sul luogo dell'evento. Come ottenere i biglietti dei Concerti di Gigi D'Alessio In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con la ricevuta della transazione effettuata tramite TicketOne e con un documento d'identità valido. In caso di ritiro da parte ...

