Calciomercato Inter, un big pronto a partire per finanziare Vidal (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Calciomercato Inter, un big pronto a partire per finanziare l’acquisto di Arturo Vidal Il mercato in casa Inter è in grande fermento in questa finestra di gennaio. La squadra nerazzurra è in piena lotta scudetto, con la classifica che la vede in testa a pari punti con la Juventus di Maurizio Sarri, e lanciatissima dopo … L'articolo Calciomercato Inter, un big pronto a partire per finanziare Vidal proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

FabrizioRomano : L’Inter ha iniziato i contatti per avere Ashley Young: trattativa in corso col Manchester United per l’esterno ingl… - DiMarzio : Per l’esterno @Inter c’è Ashley #Young del @ManUtd #calciomercato @SkySport - DiMarzio : ??#Inter, trattativa per #Young del #ManchesterUnited: il giocare ha già detto sì -