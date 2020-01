Bollo auto 2020: calcolatore pagamento PagoPA, ecco come funziona (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Bollo auto 2020: calcolatore pagamento PagoPA, ecco come funziona L’unica novità per il Bollo auto 2020 è che il pagamento andrà fatto obbligatoriamente tramite il circuito PagoPA. Invero, per i contribuenti chiamati ogni anno a versare la tassa sull’auto di proprietà non cambia assolutamente nulla. L’inizio dell’anno è tuttavia il periodo più utile per ricapitolare un po’ di informazioni utili sull’imposta, su come calcolarla e su quando versarla. Bollo auto 2020: pagamenti tramite circuito PagoPA PagoPA rappresenta una nuova modalità per eseguire tramite i PSP (acronimo che sta per Prestatori di Servizi di pagamento) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. La novità va incontro soprattutto alla lotta all’evasione fiscale, visto che tramite questa modalità di versamento la tracciabilità permetterà di combattere l’evasione delle tasse ... Leggi la notizia su termometropolitico

adiconsum : ??#bolloauto non sai quanto devi pagare? Leggi qui ?? ?? - darkshad0w : @c_appendino @TorinoClick Mi risulta che inquinino di più le auto a benzina?? ad ogni modo pensate di restituire i s… -