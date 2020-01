Bicicletta anche in inverno: 7 buone ragioni per pedalare (anche) quando fa freddo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Guadagni tempoContribuisci a diminuire l’inquinamentoSei più concentratoE sei meno stressatoL’energia aumentaIl peso diminuisceI polmoni sono più pulitiCon l’arrivo dell’inverno e fino ai primi tepori primaverili, molti si arrendono alle intemperie e al freddo e parcheggiamo la bici in garage. Ma è davvero la scelta più giusta? Del resto in paesi come la Danimarca o l’Olanda tutti continuano a spostarsi in Bicicletta con qualsiasi condizione meteorologica. Andare in Bicicletta d’ inverno può sembrare, rispetto al farlo d’estate, scomodo e spiacevole. Invece, con alcune accortezze, si può pedalare con piacere, e migliorare la propria salute, anche nella brutta stagione. Secondo la ricerca “Raccontaci come usi la bici” condotta da FIAB, l’associazione ambientalista nazionale che si occupa da 25 anni di mobilità ciclistica, su un campione di oltre 11mila ... Leggi la notizia su vanityfair

