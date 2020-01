Bari, spara al ventre di sua moglie, poco dopo il parto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Lo spiacevole episodio è accaduto a Bari, dove un uomo di circa 37 anni, già pregiudicato, ha sparato al ventre della sua compagna che aveva partorito da pochi giorni il loro secondo figlio. dopo le feste di Natale, la trentenne stanca dei continui litigi con l’uomo, aveva deciso di lasciarlo e di andare a vivere da sua madre, con i loro due figli. Era la sera dello scorso 2 gennaio, quando la neomamma, insieme ad una sua amica, stava preparando le valigie. La situazione, però, non andava giù all’uomo, che ha aspettato che la sua compagna, insieme all’altra donna, uscisse dall’abitazione, per poi seguirle e aprire il fuoco contro il ventre della trentenne. È stata trasportata in ospedale, dove è stata operata e dove è ancora ricoverata, in prognosi riservata. Una volta ... Leggi la notizia su bigodino

notizieit : Spara all’addome della compagna neomamma: arrestato 37enne di #Bari - zazoomblog : Spara all’addome della compagna neomamma: arrestato 37enne di Bari - #Spara #all’addome #della #compagna - LetteraDonna : Se il padre dei tuoi figli ti spara a pochi giorni dal parto: è successo a Bari, dove il convivente le ha puntato u… -