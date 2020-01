Antonella Fiordelisi Instagram, la giacca aperta mostra le sue curve provocanti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Antonella Fiordelisi ha iniziato il 2020 regalando ai suoi followers una foto molto provocante e non finita qui. Il suo profilo Instagram sta collezionando giorno dopo giorno scatti sempre più bollenti. Siamo in pieno inverno, si gela, ma ci pensa lei ad alzare la temperatura. La bella influencer ha più di un milione di followers sul suo account e la cosa non ci sorprende. Il segreto del suo successo è la sua bellezza e la capacità di creare sempre un dialogo con il pubblico. Non disdegna mai un contatto diretto con i fan, ma ovviamente ciò che più amano di lei è il suo fascino e il suo sguardo ammaliatore. Antonella Fiordelisi e Instagram La bella influencer pugliese ha vissuto un 2019 spettacolare. Iniziando dai successi scolastici. Proprio verso la fine dell’anno ha concluso i suoi studi conquistando l’ambita laurea. Questa è una dimostrazione che Antonella non è solo un ... Leggi la notizia su urbanpost

