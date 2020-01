Antonella Fiordelisi confessioni bollenti: “ho avuto una storia con Ignazio Moser” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Antonella Fiordelisi racconta la storia con il suo ex Ignazio Moser, ecco cosa è successo e come è esplosa la curiosità dei fans. Antonella Fiordelisi racconta di aver avuto una relazione con Ignazio Moser. Una rivelazione dell’ex tentatrice di Temptation Island che sta vivendo un periodo sentimentale molto favorevole grazie alla sua love story con Francesco Chiofalo. La ragazza però non ha voluto tralasciare anche parte della sua storia d’amore passata. Ha raccontato infatti, della relazione avuta con Ignazio Moser che attualmente è fidanzato con Cecilia Rodriguez. La 21enne di Salerno senza tentennare, ha raccontato la storia tra i due e subito di follower hanno colto in maniera molto dubbiosa questa rivelazione che era stata tenuta nascosta per anni. Le parole della della bella ventunenne sono destinate a fare molto scalpore nel mondo del web e non solo. Antonella ... Leggi la notizia su kontrokultura

