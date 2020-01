Altro che censura. Via libera al comizio di Rula a Sanremo - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Laura Rio La Rai apre le porte all'ospitata della giornalista. Assicurandosi le solite polemiche Alla fine Rula Jebreal salirà con tutto il suo charme sul palco dell'Ariston. E si porterà dietro, state certi, una scia di polemiche fino a quel giorno. Perché una scelta così divisiva è fatta apposta per creare polemiche, confusione, per accendere i riflettori sul Festival imminente. Ieri, dopo tutte le polemiche dei giorni scorsi tra destra e sinistra, i vertici di viale Mazzini hanno deciso di confermare la presenza della giornalista palestinese con doppia cittadinanza israeliana e italiana in una delle serate della kermesse. Una delle decine di donne «significative» invitate da Amadeus. La decisione è stata presa, come prassi, dal direttore di Raiuno Teresa De Santis e dall'amministratore delegato Fabrizio Salini su proposta del direttore artistico e conduttore Amadeus. Ma ... Leggi la notizia su ilgiornale

