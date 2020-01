Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2020 ore 08:45 (Di martedì 7 gennaio 2020) Viabilità DEL 7 GENNAIO 2020 ORE 08.35 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA, TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA E PROSEGUENDO PER INCIDENTE CODE TRA LA LAURENTINA E LA COLOMBO, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA RESTIAMO SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA IL RACCORDO E L’OSTIENSE IN DIREZIONE Roma SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO INTENSO TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, NEL SENSO OPPOSTO TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE Roma SULLA VA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA APPIA CODE TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NEI ... Leggi la notizia su romadailynews

