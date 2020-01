Val d'Aosta, maestro di sci precipita dall'elicottero e muore (Di martedì 7 gennaio 2020) Una morte atroce, per un maestro di sci francese in Val d’Aosta: resta agganciato a un elicottero in decollo e precipita in un vallone perdendo la vita. E’ accaduto sulla vetta del monte Miravidi, a 3.000 metri di quota, al confine tra Italia e Francia. La vittima, un cittadino transalpino di 44 anni, residente a La Rosière (Alta Savoia), si trovava assieme ad altri sette maestri di sci, tutti francesi. Erano decollati - con un elicottero della Gmh helicopter services di Courmayeur - dall'aviosuperficie del Piccolo San Bernardo per una "attività formativa" su territorio italiano (l'eliski è vietato in Francia). La ricostruzione dell'incidente "Dovevano fare una ricognizione di un itinerario che scende verso La Thuile" spiega Thibault Gaidet, direttore della scuola di sci di La Rosière. Dopo un breve volo sono giunti sulla cresta sommitale, dove sono scesi sulla neve. ... Leggi la notizia su tg24.sky

