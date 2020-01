Tragedia familiare in Calabria, uomo uccide il fratello 80enne (Di martedì 7 gennaio 2020) Pietro Bellantoni Il 75enne avrebbe aggredito i tre fratelli e ne avrebbe colpito uno con un fucile da caccia Una Tragedia familiare al culmine di una lite per questioni di vicinato e di confini di terreni. Questa mattina, intorno alle 8.30, un 75enne ha aggredito i tre fratelli e ne ha ucciso uno con un fucile da caccia. La lite è avvenuta nella piccola frazione Ferrito di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. La vittima è Giuseppe Bellantone, 81 anni. L'autore sarebbe il fratello Antonio, che è stato subito bloccato e fermato dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ill 75enne avrebbe aggredito i tre fratelli per dissidi di vicinato e questioni legate ai confini di alcuni terreni. A un certo punto Antonio Bellantone avrebbe imbracciato un fucile da caccia e sparato alcuni colpi contro i fratelli, uno dei quali ha centrato l'81enne, che ... Leggi la notizia su ilgiornale

