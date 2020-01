Traffico Roma del 07-01-2020 ore 18 | 30

Traffico Roma del 07-01-2020 ore 18 : 00 : SUL RACCORDO IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA ARDEATINA E LA TUSCOLANA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico ALL’ISOLA FARNESE SIAMO SULLA VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI VIA BETTOLI SEMPRE SULLA CASSIA IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA ALESSANDRO TORLONIA. IN VIA DEL FORO ITALICO IL Traffico RALLENTA ...

Traffico Roma del 07-01-2020 ore 17 : 30 : SUL RACCORDO IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA ARDEATINA E LA TUSCOLANA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico ALL’ISOLA FARNESE SIAMO SULLA VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI VIA BETTOLI SEMPRE SULLA CASSIA IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI E SULLA ...

