Torna Sherlock su Spike TV, la serie con Benedict Cumberbatch dal 7 gennaio: orario e programmazione (Di martedì 7 gennaio 2020) Il detective più famoso del piccolo schermo è Tornato. Da stasera va in onda Sherlock su Spike TV con tutti gli episodi della serie tv britannica creata da Steven Moffat e Mark Gatiss. Trasmessa per la prima volta nel 2010, lo show è un libero adattamento dei romanzi di Arthur Conan Doyle. La storia è infatti ambientata nel presente non in epoca vittoriana, e mescola personaggi dell'opera originale con l'aggiunta di nuovi elementi. All'inizio indecisi se il progetto potesse andare in porto, Sue Vertue, moglie di Moffat e produttrice televisiva, convinse i due a portare avanti le loro idee. Sherlock non solo attinge ai romanzi di Doyle ma come stile trae ispirazione dai film degli anni Trenta e Quaranta interpretati da Basil Rathbone. Benedict Cumberbatch interpreta Sherlock Holmes, un detective amante del metodo scientifico e deduttivo, che si definisce "sociopatico iperattivo". Ha ... Leggi la notizia su optimaitalia

BHXG90 : RT @_diana87: Torna Sherlock su Spike TV, la serie con Benedict Cumberbatch dal 7 gennaio: orario e programmazione - _diana87 : RT @OptiMagazine: Torna #Sherlock su #SpikeTV, la serie con #BenedictCumberbatch dal #7gennaio: orario e programmazione - _diana87 : Torna Sherlock su Spike TV, la serie con Benedict Cumberbatch dal 7 gennaio: orario e programmazione -