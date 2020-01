Spagna: Zingaretti, ‘buon lavoro a Sanchez, con lui nostri valori più forti in Ue’ (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Complimenti e buon lavoro a Sanchez Castejon. Con la Spagna in prima linea per la giustizia sociale, l’equità e lo sviluppo sostenibile, i nostri valori saranno più forti in tutta Europa”. Lo scrive Nicola Zingaretti su twitter. L'articolo Spagna: Zingaretti, ‘buon lavoro a Sanchez, con lui nostri valori più forti in Ue’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

laltrodiego : #StaseraItalia #Bonafè: 'mi auguro che si faccia una Legge Elettorale che garantisca la governabilità'. Citrulla,… - sfnnicita : Comunque dobbiamo apprezzare #Zingaretti visto quello che sta combinando #Sanchez in #Spagna - gianmichelevann : RT @carlakak: I Ponti Italiani crollano e uccidono, le gallerie cadono a pezzi e lo Stato toglie le concessioni ai Benetton. In Italia? No… -