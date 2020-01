Sigonella è stata coinvolta nell'assassino di Soleimani? (Di martedì 7 gennaio 2020) Dalle notizie circolanti non é dato conoscere, con certezza, la verità dei fatti relativi all'assassinio di Soleimani. Eppure, taluni sostengono che gli ordigni siano stati lanciati da un drone partito dalla base Usa di Sigonella, in Sicilia. di Agostino Spataro * Su tale punto è necessario, e urgente, fare chiarezza, conoscere la posizione del governo italiano e, in particolare, del presidente del Consiglio visto che non appaiono convincenti le colorate smentite su FB del ministro (...) - Tribuna Libera / Sigonella, Drone, Donald Trump, Soleimani Qassem Leggi la notizia su feedproxy.google

