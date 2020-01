Sicilia: scatta protesta contro aumento tariffe traghetti, autotrasportatori bloccano i porti (Di martedì 7 gennaio 2020) Palermo, 7 gen. (Adnkronos) – E’ scattata alle sette di oggi, come annunciato ieri, la protesta degli autotrasportatori Siciliani contro il caro navi e gli aumenti nelle tariffe per il trasporto delle merci via mare. La protesta è stata annunciata da Mariano Ferro, leader dei Forconi, movimento che nel gennaio del 2012 paralizzò l’economia che viaggiava sui Tir in Sicilia. La protesta riguarda le merci e non i passeggeri. La protesta riguarda i porti di Palermo, Catania e Termini Imerese.L'articolo Sicilia: scatta protesta contro aumento tariffe traghetti, autotrasportatori bloccano i porti CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

