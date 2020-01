Scherma, Coppa del Mondo Katowice 2020: date, programma, orari e tv. Il calendario completo (Di martedì 7 gennaio 2020) Venerdì 10 gennaio tornano in pedana le fiorettiste nell’appuntamento di Coppa del Mondo a La Katowice (Polonia). Il programma prevede prima la gara individuale e nella giornata di domenica 12 è prevista la competizione a squadre. Le migliori atlete della specialità si contenderanno il podio. Sarà una tappa importantissima nel percorso di avvicinamento che le condurrà all’evento clou dell’anno ovvero le Olimpiadi di Tokyo 2020. Grande attese sulle azzurre che saranno di certo tra le protagoniste. Fari puntati su Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo. Fari puntati anche su Beatrice Monaco, Martina Sinigalia, Elisa Vardaro, Martina Batini e Valentina De Costanzo. Per quanto concerne la gara a squadre l’Italia ha ancora il dente avvelenato per la beffa subita per mano della Russia nella tappa di Saint Maur. Le azzurre erano in vantaggio ... Leggi la notizia su oasport

