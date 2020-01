Scandalo a Corbetta (Mi): comandante dei vigili urbani trovata in possesso di tre grammi di cocaina in auto (Di martedì 7 gennaio 2020) Fermata Lia Gaia Vismara, comandante dei vigili urbani di Corbetta, in provincia di Milano. Nella sua auto sono stati ritrovati involucri contenenti tre grammi di cocaina. Lia Gaia Vismara, comandante trentunenne dei vigili urbani di Corbetta in provincia di Milano è stata trovata in possesso di tre grammi di cocaina nascosti sotto un sedile della … L'articolo Scandalo a Corbetta (Mi): comandante dei vigili urbani trovata in possesso di tre grammi di cocaina in auto NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

