Sanremo 2020 | Junior Cally | maschera | età e fidanzata

Tra i cantanti che destano maggiore curiosità sul palco del prossimo Festival di Sanremo in onda dal 4 all'8 febbraio con la conduzione di Amadeus c'è sicuramente Junior Cally, cantante trap alla sua prima partecipazione all'Ariston ma già molto noto presso il pubblico giovanile. A Sanremo porta il brano No grazie.Antonio Signore, noto come Junior Cally, nasce a Roma il 10 ottobre 1991. Cresce nella periferia di Roma come Achille Lauro e debutta sulla scena discografica nel 2017 nascondendo la sua identità con una maschera antigas e rilasciando pezzi come Magicabula e Bulldozer, che su Youtube gli valgono oltre 40 milioni di views.

