Samsung lancia Neon, replica digitale di un essere umano (Di martedì 7 gennaio 2020) Samsung si spinge oltre l’Intelligenza Artificiale e gli assistenti virtuali che siamo abituati a usare sui telefoni e a casa. lancia Neon, un “essere umano artificiale” con cui si può interagire su uno schermo, per gioco oppure per lavoro, può anche impersonare un attore o un presentatore tv. Rendendo così sempre più indistinguibile il confine tra vero e virtuale. Un terreno già esplorato, in maniera negativa, dai deepfake la nuova frontiera della disinformazione fatta di video manipolati, messi al bando da molti big della tecnologia come Facebook.“Neon è una nuova forma di vita” spiega Pranav Mistry, a capo di StarLabs, il laboratorio di Samsung che ha lavorato su questa tecnologia presentata in coincidenza del Ces, la grande fiera tecnologica che si svolge ogni anno a Las Vegas. Non è né un robot ... Leggi la notizia su huffingtonpost

