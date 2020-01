Roma, si getta sui binari della metro A: donna morta a Ponte Lungo (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma, si getta sui binari della metro A: donna morta a Ponte Lungo A Roma una donna è morta dopo essere stata investita da un treno della metro all’altezza della stazione Ponte Lungo: per questo motivo, la linea A della metro è stata chiusa per metà, nella tratta fra le stazioni di Anagnina e Termini. Sono stati attivati i bus sostitutivi. La tragedia è avvenuta stamattina, martedì 7 gennaio 2020, intorno alle 11. Secondo quanto emerge dai primi rilievi, la donna – non ancora identificata – si sarebbe gettata volontariamente sui binari. Lì è stata travolta da un treno che andava in direzione Battistini. Tantissimi i pendolari testimoni del fatto. Nella stazione di Ponte Lungo sono arrivati i soccorsi, ma per la donna non c’era niente da fare. La stazione è stata chiusa per permettere lo svolgimento delle indagini. Sul posto ci sono la polizia e i vigili del ... Leggi la notizia su tpi

CorriereCitta : Roma. Getta i rifiuti, ma i cassonetti sono stracolmi: anziano aggredito e picchiato - vitals89 : @RobMaida Meglio con i piedi che con la bocca, personaggio squallido che da anni getta fango sulla Roma. Non difendiamo l'indifendibile - RadiOndaBlu : La Gestioni&Soluzioni Sabaudia Pallavolo getta il guanto di sfida alla Roma Volley -