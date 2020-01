Restituzioni M5s, riunione dei probiviri per decidere le sanzioni per i ritardatari. A rischio espulsione in 10: non pagano da un anno (Di martedì 7 gennaio 2020) Resa dei conti dentro il Movimento 5 stelle per chi non si taglia lo stipendio e nei mesi scorsi ha smesso di restituire parte della sua indennità. Il collegio dei probiviri, formato da Jacopo Berti, Raffaela Andreola e della ministra Fabiana Dadone, si è riunito intorno alle 14 per esaminare i casi dei morosi dopo che nelle scorse settimane è scoppiato il caso dei ritardi tra polemiche e ritardi. Le sanzioni saranno proporzionali ai mesi di ritardo dei versamenti e rischia l’espulsione chi non rendiconta da un anno esatto. A fine anno era stato diffuso un ultimo avvertimento, pubblicato sul Blog delle Stelle, perché i portavoce si mettessero in regola entro il 31 dicembre, ma così non è stato per tutti. Come si legge sul sito tirendiconto.it, alla Camera la scure dei probiviri potrebbe dunque abbattersi su: Nicola Acunzo, Nadia Aprile, Flora Frate, Paolo Niccolò ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

