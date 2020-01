Reggio Calabria, ragazza di 16 anni ha perso la vita (Di martedì 7 gennaio 2020) Un nuovo caso di meningite, è stato registrato a Reggio Calabria, dove questa volta la vittima è una ragazzina di soli sedici anni, che purtroppo non ce l’ha fatta. I medici e gli infermieri dell’ospedale, hanno provato a salvarla in tutti i modi, ma alla fine ogni loro tentativo è stato vano. Con questo 2020 sono stati già diversi i casi di virus registrati in tutta Italia, infatti ora è partito un vero e proprio allarme, in quasi tutte le regioni. I casi sono stati registrati, al Lago Iseo, a Bergamo, a Genova ed ora anche a Reggio Calabria. Le condizioni della ragazza, però, erano già molto gravi quando è arrivata in ospedale. Infatti, in una nota dell’ospedale, si legge: “I medici e gli infermieri dei reparti di Pediatria, Cardiologia, Rianimazione ed Ematalogia, hanno prontamente avviato le manovre rianimatorie, che sono state ripetute e prolungate, nonché ... Leggi la notizia su bigodino

Agenzia_Ansa : #Meningite, morta 16enne a Reggio Calabria. Decesso in ospedale. Direzione: evitare ogni allarmismo #ANSA - ChangeItalia : ??VITTORIA! 'Nella pagina della petizione su - LaStampa : Meningite, muore sedicenne in ospedale a Reggio Calabria. La direzione: “Evitare ogni allarmismo”… -