Napoli – Lobotka fase di stallo (Di martedì 7 gennaio 2020) Napoli – Lobotka fase di stallo: prossime ore decisive, azzurri infastiditi dall’atteggiamento del Celta Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli,già dalle prime ore di stamattina, tiene serrati contatti con l’entourage di Lobotka, lavorando con Maurizio Micheli sull’omologo galiziano Miñambres. La trattativa, attualmente, vive una fase di stallo: il Celta Vigo consapevole della necessità del Napoli di chiudere la trattativa nel più breve tempo possibile, continua a rilanciare in particolare sui bonus questo anche perché il club di Vigo non ha ancora trovato il sostituto del calciatore slovacco che nel frattempo continua a mettere pressione per avere la possibilità di giocare nella squadra azzura Nella giornata di oggi, sono attesi risvolti importanti, con il Napoli che ha già fatto ... Leggi la notizia su forzazzurri

DiMarzio : #Lobotka, testa solo al #Napoli: out per Celta Vigo-Osasuna, nemmeno in panchina - CorSport : #Lobotka al #Napoli, altro indizio social: guarda la partita contro l'#Inter in tv ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Lobotka, contatti continui: si va verso l'intesa -