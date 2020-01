Napoli | ambulanza dirottata | indaga un pool della Procura

Napoli - ancora violenza in ospedale : infermiera aggredita al Loreto Mare - lancio di oggetti contro un'ambulanza : ancora violenza in corsia a Napoli: come denuncia l'associazione «Nessuno tocchi Ippocrate», un'infermiera è stata aggredita al Loreto Mare. Un paziente e sua moglie...

Napoli - dopo il sequestro dell’ambulanza Lamorgese annuncia : «Telecamere sui mezzi del 118 dal 15 gennaio» : dopo l’escalation di aggressioni al personale medico – sanitario avvenute negli ultimi giorni a Napoli e provincia, l’ultima delle quali ha visto una banda di ragazzini costringere il personale del 118 a soccorrere un loro amico con una distorsione al ginocchio sequestrando un’ambulanza, si sono levati gli appelli di aiuto da parte dell’Ordine nazionale dei medici e dal 118. I primi hanno richiesto l’aumento dei presidi di polizia nei ...

Ragazza di 19 anni morta a Napoli - la famiglia : “Ambulanza arrivata un’ora dopo” : Una Ragazza di 19 anni è morta a Napoli per un arresto cardiaco. La famiglia accusa: “Ambulanza arrivata dopo un’ora”. Napoli – Tragedia a Napoli nella serata di sabato 4 gennaio 2020 dove una Ragazza di 19 anni è morta per un arresto cardiaco. La famiglia ha segnalato la questione alla Procura mettendo in evidenza come l’ambulanza è arrivata sul posto un’ora dopo la chiamata. E’ stata aperta ...

Ambulanza sequestrata a Napoli - in campo il ministro Lamorgese : «Telecamere a bordo dal 15 gennaio» : «Dal 15 gennaio saranno attive le prime telecamere sulle ambulanze in servizio nel territorio di Napoli come sollecitato il 16 dicembre scorso in sede di Comitato provinciale per l'ordine e...

Napoli - sequestrata un'ambulanza - sos dei medici : "Siamo in guerra. Più polizia o l'esercito" : Nel capoluogo partenopeo è il sesto caso di violenza contro medici o ambulanze dall'inizio dell'anno. Il direttore del 118 è indignato, ma avverte: "Pericoloso fare allarmismi"

Napoli - gruppo di ragazzi sequestra ambulanza per far soccorrere l’amico con distorsione al ginocchio. Il dg dell’Asl : “Servono telecamere” : Un gruppo di ragazzi ha “sequestrato un’ambulanza e operatori sanitari del 118″ all’ospedale Loreto Mare di Napoli per “costringerli a soccorrere un amico 16enne con una distorsione al ginocchio”. È la denuncia dell’associazione ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’ fondata dal medico di pronto soccorso Manuel Ruggiero proprio per raccontare gli episodi di violenza contro gli operatori sanitari. Il fatto – ...

Napoli - parla l’operatore sanitario dell’ambulanza sequestrata : «Persone che non hanno nulla da perdere» – Video : «Mi sono sentito male, sono ora sotto terapia. Ha avuto paura, perché non sai cosa che ti può succedere, di fronte a persone che non hanno nulla da perdere». A parlare è uno degli operatori sanitari del 118 che si trovava in servizio all’ospedale Loreto Mare di Napoli, dove ieri il personale è stato sequestrato e costretto da un gruppo di ragazzi – una quindicina – prima a salire sul mezzo di soccorso e poi a eseguire un intervento, ...

Napoli - ambulanza sequestrata da un gruppo di ragazzi : «Fanno quello che vogliono perché impuniti» : «La gente ormai non ha più paura di niente, il problema è l’impunibilità di queste persone», spiega all’Ansa Giuseppe Galano, direttore del 118, in merito al sequestro dell’ambulanza dalla postazione dell’ospedale Loreto Mare di Napoli. «Questa gente si permette di tutto perché non ci sono conseguenze penali per quello che fa. Per restare solo all’episodio di ieri sono stati commessi due reati gravissimi: sequestro ...