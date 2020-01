Morbillo: in Congo oltre 6.000 persone sono morte dal 2019 (Di martedì 7 gennaio 2020) Salgono a oltre 6.000, e sono soprattutto bambini sotto i 5 anni, le persone morte in Congo a causa della peggior epidemia di Morbillo al mondo. Mentre dall’inizio del 2019, sono stati segnalati circa 310.000 casi sospetti. A renderlo noto e’ l’Organizzazione Mondiale della sanita’ (Oms), che chiede maggiori finanziamenti per aumentare le vaccinazioni e migliorare le cure. L’epidemia e’ stata aggravata dalla scarsa copertura vaccinale, la malnutrizione, i sistemi sanitari deboli, lo scoppio di altre malattie a rischio epidemico come Ebola e il difficile accesso delle popolazioni vulnerabili alle cure sanitarie. Anche la mancanza di finanziamenti rimane, pero’, un enorme ostacolo per frenare con successo l’epidemia. Sotto la guida del Ministero della Salute della Repubblica Democratica del Congo, l’Oms, la Gavi Alliance e altri ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

BlogNews_it : In Congo è in corso la più grande epidemia di morbillo del pianeta - Daniele14822675 : @elvialorena50 @SSovranista @Giuliallei @matteosalvinimi se lei avesse un figlio in Congo, vorrebbe che restasse là… - OperaFisista : In Congo è in corso la più grande epidemia di morbillo del pianeta -