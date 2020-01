Libia, la guerra cambia ancora e l’Europa non sa cosa fare (Di martedì 7 gennaio 2020) Tripoli, piazza dei martiri: i funerali di alcuni dei cadetti uccisi il 5 gennaio alla scuola militare (foto: Hazem Turkia /Anadolu Agency via Getty Images) Non che lo si scopra oggi, basti pensare al supporto alle autorità, come la sedicente Guardia Costiera, che gestiscono il traffico di esseri umani da e per i lager del paese reso possibile nel caso italiano dall’accordo bilaterale sull’immigrazione del 2017, rinnovato alla fine dello scorso anno. Ma nel pieno della crisi internazionale innescata dagli Stati Uniti con l’uccisione a Bagdad del generale iraniano Qasem Soleimani e che promette di sconquassare gli equilibri fino al Nord Africa, l’Europa non perde occasione per dimostrare tutta la sua fragilità. No, non solo in Iraq, dove i membri europei dell’alleanza internazionale contro l’Isis si muovono in completa autonomia (la Germania ha deciso in due giorni il ritiro di parte ... Leggi la notizia su wired

