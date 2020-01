Lady Gaga confessa abusi sessuali subiti a 19 anni: “Sono stata violentata ripetutamente” (Di martedì 7 gennaio 2020) Lady Gaga confessa stupro a 19 anni: “Io violentata ripetutamente” “Sono stata violentata ripetutamente quando avevo 19 anni e ho anche sviluppato una sindrome da stress post-traumatico, come risultato della violenza e del fatto di non aver avuto tempo di elaborato quel trauma”. Una Lady Gaga inedita che parla di sé senza inibizioni ha partecipato a un’intervista in pubblico con Oprah Winfrey. L’incontro si è svolto a Sunrise, in Florida, nella prima tappa di un tour della conduttrice, denominato “Oprah’s 2020 Vision: Your Life In Focus”. Durante questi appuntamenti Oprah avvia conversazioni pubbliche con personaggi famosi, chiamati a parlare della loro vita privata fuori dal mondo dello spettacolo. L’incontro con Lady Gaga, durato circa 60 minuti, ha toccato temi delicati, come la sua malattia, la fibromialgia, passando per la ... Leggi la notizia su tpi

rockolpoprock : Londra, salvato dalle fiamme il club Koko - zazoomnews : Lady Gaga in lacrime in tv: “Sono stata violentata a 19 anni” - #lacrime #“Sono #stata #violentata - zazoomblog : Lady Gaga in lacrime in tv: “Sono stata violentata a 19 anni” - #lacrime #“Sono #stata #violentata -