Josie Totah protagonista del sequel di Bayside School (Saved by the Bell) (Di martedì 7 gennaio 2020) Josie Totah nel cast del sequel di Bayside School che sarà realizzato da Peacock Iniziano ad arrivare i primi dettagli del sequel di Saved by the Bell, nome che probabilmente in Italia non farà drizzare le antenne visto che la serie era famosa come Bayside School. E qui chi era adolescente o pre-adolescente nei primi anni novanta sa bene di cosa stiamo parlando. Bayside School, spinoff del flop durato solo 13 puntate Good Morning, Miss Bliss, è una commedia liceale durata 4 stagioni per 86 episodi, trasmessi in Italia tra il 1993 e il 1994 su Italia 1 nel tardo pomeriggio e andata in patria su NBC tra il 1989 e il 1993. Al centro le storie di sei adolescenti in un liceo, tra cui Zack Morris, interpretato da Mark-Paul Gosselaar che parla spesso con il pubblico e ferma le scene proprio per interagire con chi sta guardando lo show. Accanto a lui altri giovani volti destinati a diventare ... Leggi la notizia su dituttounpop

telesimo : #SerialPills: #7Gennaio Josie Totah nel revival di #SavedbytheBell; #gooplab dal 24/1;i trailer di di #NarcosMexico… - badtasteit : #BaysideSchool: #JosieTotah tra i protagonisti della serie revival -