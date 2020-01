"Il dolore del sarcoma è troppo: vado in coma farmacologico": la scelta del calciatore 25enne (Di martedì 7 gennaio 2020) “Il dolore è troppo, ho scelto l’induzione al coma farmacologico: terminerò così il mio percorso sperando di essere stato d’aiuto a molte persone”. Sono le parole di Giovanni Custodero, 25enne ex portiere di calcio a 5 in serie C2 con la maglia del Fasano malato di sarcoma osseo.La diagnosi del tumore maligno era giunta per Custodero due anni fa. In questo arco di tempo, il giovane ha raccontato la sua battaglia sui social fino all’ultimo post: “Eccoci arrivati alla battaglia finale, siamo io e lui, uno davanti all’altro e lo guardo in faccia (si riferisce al sarcoma, ndr). Capisco che è forte dell’energia con la quale l’ho nutrito in questi anni, mentre io sono ormai stanco”. “Ho deciso di trascorrere le feste lontano dai social ma accanto alle persone per me più importanti. ... Leggi la notizia su huffingtonpost

