Di Maio e Salvini litigano sulla Libia. Il leghista: «Colpa mia? Basta con questo ritornello» (Di martedì 7 gennaio 2020) La situazione in Nordafrica e in Medio Oriente si fa esplosiva e i leader del Movimento 5 stelle e della Lega si imputano colpe e responsabilità a vicenda. Tutto parte da un’intervista di Luigi Di Maio al Fatto Quotidiano: il capo della Farnesina parla di «responsabilità dirette» di Matteo Salvini nella gestione del caso libico. «Da ministro degli Interni – dice -, avocò totalmente a sé il dossier libico, puntando solo sull’immigrazione per farne un tema da campagna elettorale». «Una scelta del tutto sbagliata – chiosa Di Maio, il quale invita Salvini – a non dare lezioni, perché la sua unica preoccupazione era non far partire migranti». Il ministro degli Esteri, soffermandosi sulla guerra in corso tra il generale Khalifa Haftar e il presidente Fayez al-Sarraj, avverte: «Il vero punto è che un conflitto si aggrava quando arrivano le interferenze esterne, e ... Leggi la notizia su open.online

