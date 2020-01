DAZN, Milan-Inter tra gli eventi più visti nel 2019 (Di martedì 7 gennaio 2020) La piattaforma di sport in streaming DAZN ha svelato quali sono stati gli eventi sportivi più seguiti dal proprio pubblico nel 2019. Per il conteggio delle visualizzazioni sono stati gli streaming sia live sia on demand, superiori almeno al minuto di tempo. In un anno che ha visto la continua rinascita globale della boxe, l’attesissima … L'articolo DAZN, Milan-Inter tra gli eventi più visti nel 2019 Leggi la notizia su calcioefinanza

DAZN_IT : Ibrahimovic è tornato al Milan per fare la differenza ???? La conferenza stampa dello svedese è su Milan TV, disponi… - sportli26181512 : #Media #Notizie DAZN, Milan-Inter tra gli eventi più visti nel 2019: La piattaforma di sport in streaming DAZN ha s… - GIUSPEDU : RT @GoalItalia: La Top 10 degli eventi più visti su DAZN a livello globale ?? -