Cristiano Ronaldo, tripletta e chignon (per stupire tutti) (Di martedì 7 gennaio 2020) Cristiano Ronaldo new lookCristiano Ronaldo new lookCristiano Ronaldo new lookCristiano Ronaldo new lookCristiano Ronaldo new lookCristiano Ronaldo new lookCristiano Ronaldo new lookCristiano Ronaldo new lookCristiano Ronaldo new lookCristiano Ronaldo new lookCristiano Ronaldo new lookCristiano Ronaldo new lookCristiano Ronaldo new lookCristiano Ronaldo new lookCristiano Ronaldo new lookCristiano Ronaldo new lookCristiano Ronaldo new lookThe New Pope è lui, Cristiano Ronaldo, che segna una tripletta – la prima da quando è in Italia – e sfoggia pure un new look, con lo chignon. Cose mai viste. Per il fuoriclasse della Juventus il 2020 è cominciato nel migliore dei modi, alla faccia di chi lo voleva stanco, vecchio, appagato. Cristiano si è ripreso la corona che altri volevano togliergli e c’è chi ha visto – nella scelta dei capelli raccolti con uno chignon – una ... Leggi la notizia su vanityfair

Cristiano Ronaldo come Alexis Sanchez : nuovo record internazionale : Cristiano Ronaldo come Alexis Sanchez : sono gli unici due ad aver segnato una tripletta in Liga, Premier League e Serie A Cristiano Ronaldo batte un nuovo record internazionale grazie alla tripletta realizzata contro il Cagliari, la prima in campionato con la maglia della Juventus. Il fuoriclasse portoghese ha eguagliato Alexis Sanchez . L’attaccante dell’Inter e CR7 sono gli unici due calciatori ad aver segnato una tripletta in ...

Video/ Juventus Cagliari - 4-0 - : highlights e gol. Tripletta di Cristiano Ronaldo! : Video Juventus Cagliari , risultato finale 4-0,: prima Tripletta in Italia per Cristiano Ronaldo che assieme a Higuain mette in riga i casteddu.

Highlights Juventus-Cagliari 4-0 : video - gol e sintesi. Cristiano Ronaldo incontenibile - Higuain entra e segna : La Juventus ha sconfitto il Cagliari con un sonoro 4-0 nel match valido per la diciottesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. I Campioni d’Italia si sono imposti senza particolari problemi di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium di Torino e si sono confermati in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sull’Inter che questa sera dovrà replicare contro il Napoli. I bianconeri hanno festeggiato grazie ...

Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo interrogati su Napoli-Inter : c’è chi tifa per gli azzurri : “Se guarderò Napoli-Inter ? Stasera porto fuori Ciro, il cane”. Risposta ironica di Maurizio Sarri su precisa domanda al termine di Juventus-Cagliari 4-0. I bianconeri sono momentaneamente a 3 punti di vantaggio sui ner azzurri e chiaramente devono sperare in un successo dei partenopei nella corsa allo scudetto. Il mister della Juve ha citato comunque il Napoli parlando dei progressi recenti della “Vecchia Signora”. ...

Tripletta di Cristiano Ronaldo : la Juventus trionfa sul Cagliari : Grazie a una Tripletta di Cristiano Ronaldo e a una rete di Higuain, Juventus - Cagliari termina 4-0 per la squadra torinese. La vittoria porta i bianconeri a tre punti di vantaggio sull’Inter, recuperando la sicurezza momentanea del primo posto in classifica. Juventus - Cagliari , il primo tempo La partita si apre con una prima azione della Juventus al 15′. Un passaggio di Cristiano Ronaldo permette a Ramsey di calciare al volo e la ...

Cristiano Ronaldo - prima tripletta italiana : la Juventus rinuncia al tridente ma schianta 4-0 il Cagliari : La Juventus si lascia alle spalle la Supercoppa persa con la Lazio, travolgendo il Cagliari all'Allianz Stadium. Dopo un primo tempo senza grandi acuti, nel secondo i bianconeri si sono scatenati e non hanno lasciato scampo agli avversari: il 4-0 finale sta quasi stretto per la mole di occasioni cos

Juve - Cristiano Ronaldo : «Spero che l’Inter stasera perda» : Cristiano Ronaldo , autore di una tripletta contro il Cagliari, parla dopo il match. Le parole del portoghese sulla grande prestazione Cristiano Ronaldo ha segnato la prima tripletta in Serie A ed è arrivata nel match contro il Cagliari. Intervistato da Sky Sport il portoghese ha rilasciato queste dichiarazioni. TRIPLETTA – «Molto bene, ma la cosa importante è la squadra che ha giocato bene e vinto. Sono molto contento, però la cosa importante ...

Anno nuovo Juve nuova - Cristiano Ronaldo fa tornare piccolo il Cagliari : finisce 4-0 : Anno nuovo Juve ntus nuova . I bianconeri dimenticano facilmente un finale di 2019 non proprio esaltante e cominciano il 2020 alla grande. Ritmo, intensità, pressing. Finalmente ordinato, compatto, di gruppo. E si vede. Il centrocampo del Cagliari è annullato, l’attacco non vede palla e la difesa soffre, ma tiene. Fino all’intervallo. Perché nella ripresa la Juve esce fuori, Dybala e Ronaldo si scatenano e il portoghese ne fa ...

LIVE Juventus-Cagliari 4-0 - Serie A 2020 in DIRETTA : Higuain e tripletta di Cristiano Ronaldo stendono la squadra di Maran. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 17.01 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! Pagelle : JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny 6.5; Cuadrado 7, Demiral 6.5, Bonucci 6, Alex Sandro 6.5; Rabiot 6.5, Pjanic 6.5, Matuidi 6 (83′ Emre Can s.v.); Ramsey 6.5; Ronaldo 8, Dybala 7.5 (70′ Higuain 7). All. Sarri 7. CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen 5; Cacciatore 5 (61′ Faragò 5), ...

VIDEO Juventus-Cagliari 4-0 Highlights : gol e sintesi. Cristiano Ronaldo decide la partita con una tripletta : La Juventus asfalta il Cagliari per 4-0 nella diciottesima giornata della Serie A di calcio, risponde alla Lazio, vittoriosa ieri, rispedendola a -6 (biancocelesti con una gara da recuperare), e mette pressione all’Inter, chiamata a sua volta a vincere in serata a Napoli. Decidono nella ripresa la tripletta di Cristiano Ronaldo ed il gol di Higuain. Highlights Juventus-Cagliari 4-0 IL VANTAGGIO SIGLATO DA Ronaldo ??????? 1 × 0 ...

LIVE Juventus-Cagliari 4-0 - Serie A 2020 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo firma la tripletta personale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 88′ Higuain vicino alla doppietta personale viene fermato il tiro sulla linea da Klavan. 86′ Fuori Cigarini e dentro Oliva per il Cagliari. 85′ Dentro Emre Can e fuori Matuidi per la Juventus. 84′ Gooooooooooooooooooooooool, Cristiano ooooooooooo Ronaldo oooooooooooooo, Douglas Costa salta due uomini e serve Ronaldo che comodamente ...

Juventus Cagliari 4-0 LIVE : tripletta di Cristiano Ronaldo : All’Allianz Stadium, la 18ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juventus e Cagliari : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Cagliari si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juventus Cagliari 4-0 MOVIOLA 6′ Cross Cuadrado – Traversone del colombiano troppo alto, anche per Cristiano ...

LIVE Juventus-Cagliari 1-0 - Serie A 2020 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo sblocca la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 54′ Juventus che non molla e cerca il raddoppio. 52′ Olsen con un riflesso straordinario prima para su Dybala e poi evita la rete a porta vuota di Ramsey. 50′ Goooooooooooooooooooool, Cristiano oooooooo Ronaldo oooooooooooooooo, ruba il pallone al centro della difesa avversaria e segna saltando Olsen, Juventus-Cagliari 1-0. 48′ ...

LIVE Juventus-Cagliari 0-0 - Serie A 2020 in DIRETTA : si comincia - Cristiano Ronaldo e Dybala titolari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 14.48 Le squadre si preparano per l’ingresso in campo, tutto pronto all’Allianz Stadium. 14.45 14 vittorie della Juve e 3 pareggi nelle ultime 17 sfide tra le due squadre: il Cagliari non vince da novembre 2009 contro i bianconeri. 14.42 Solo due vittorie in casa della Juve per i sardi, l’ultima nel gennaio 2009 quando il Cagliari era ...

Juve Cagliari - Cristiano Ronaldo vuole sfatare l’ultimo tabù : Juve Cagliari, Cristiano Ronaldo nella prima uscita in bianconero del 2020 vuole sfatare l’ultimo tabù in Serie A Prima uscita del nuovo anno per la Juventus, che questo pomeriggio ospiterà il Cagliari all’Allianz Stadium. Dove nel corso del 2019 è rimasta imbattuta, come solamente Liverpool e Barcellona sono riusciti a fare a domicilio. E la tradizione con i sardi è decisamente positiva, anche se è un altro il dato a saltare ...

juventusfc : 49' | ?? | GOOOOOOOOOOOOL! RONALDO LA SBLOCCAAAAAAAAAA! @Cristiano ruba palla alla difesa cagliaritana, salta Olsen… - OptaPaolo : 36 - Cristiano Ronaldo ha segnato la sua tripletta numero 36 in campionato, nella vittoria per 4-0 della… - goal : Goals in 2020 ?? Cristiano Ronaldo: 3 Lionel Messi: 0 ?? -