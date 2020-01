Contratto di locazione e disdetta senza preavviso umidità. E’ possibile? (Di martedì 7 gennaio 2020) Contratto di locazione e disdetta senza preavviso umidità. È possibile? L’umidità in casa è un problema assai frequente, e piuttosto dannoso per chi soffre di alcuni particolari disturbi di salute come, ad esempio, i dolori reumatici. Vediamo allora se è possibile, in caso di stipula di un Contratto di locazione, che l’affittuario faccia disdetta senza preavviso, a causa dell’alto tasso di umidità nell’abitazione. Ecco di seguito la risposta della legge. Se ti interessa saperne di più sulla registrazione del Contratto di locazione online, chi può farla e come, clicca qui. Contratto locazione ed umidità: la disdetta per giusta causa Il problema dell’umidità riguarda molte abitazioni: le pareti verticali, in queste circostanze, potrebbero diventare habitat ideale per la formazione di muffe, talvolta capaci di causare infezioni respiratorie. La ... Leggi la notizia su termometropolitico

