“Colpa di Sanremo”. Suicidio Franco Ciani: a pochi giorni dalla morte arriva una rivelazione pesante (Di martedì 7 gennaio 2020) Franco Ciani, l’ex marito di Anna Oxa, si è suicidato a Fidenza, in un hotel, il 2 gennaio 2020. La sua morte ha sconvolto tutto il mondo della musica italiana e non solo. Dopo i ricordi di amici e colleghi, le parole di Morgan, il ricordo straziante della moglie Manuela Falorni, arriva una rivelazione sulla morte dell’uomo. A parlare è stata Roberta Faccani, ex Matia Bazar. Secondo quanto rivelato dalla Faccani, Franco Ciani aveva molti debiti così, per ripagarli, aveva deciso di proporre al direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus, il duo Faccani – De Santis per l’edizione 2020 della kermesse musicale. “Franco Ciani mi ha contattato qualche settimana fa tramite un nostro caro comune amico, Nando Sepe, per prestare la mia voce a un duetto con la giovane cantante lirica Barbara De Santis da lui prodotta. Entusiasti del risultato abbiamo deciso di candidare il brano a Sanremo ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

