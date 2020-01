Bologna, scambia una passante per una prostituta, pretende un rapporto sessuale e la aggredisce (Di martedì 7 gennaio 2020) Dopo aver scambiato una passante per una prostituta ha preteso un rapporto sessuale, l'ha aggredita e spogliata. Per l'episodio, avvenuto la sera del 3 gennaio scorso in via Shakespeare a Bologna, i Carabinieri hanno arrestato un 23enne, accusato di violenza sessuale, lesioni personali e resistenza a un pubblico ufficiale. Leggi la notizia su fanpage

corrierebologna : Bologna, tenta di violentare una donna: maliano arrestato dai carabinieri - news_bologna : Bologna, la scambia per prostituta e la aggredisce: salvata dai passanti - Nutizieri : Bologna, la scambia per una prostituta e la violenta: maliano arrestato dai carabinieri -