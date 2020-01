Wahu, la suola smart di e-Novia protagonista al CES Unveiled di Las Vegas (Di lunedì 6 gennaio 2020) La stessa scarpa per diversi contesti. È possibile grazie a Wahu, la prima suola al mondo capace di adattarsi immediatamente ai cambiamenti dell’ambiente esterno e allo stato dinamico della persona che indossa la scarpa. Wahu, nata all’interno della Fabbrica di Imprese e-Novia, fa il suo debutto al CES, il più importante evento mondiale dedicato alla tecnologia di consumo che si svolge a Las Vegas dal 7 al 10 gennaio 2020, presentando il suo ultimo prototipo. E subito ottiene un riconoscimento di primo piano: l’Innovation Award Honoree nella sezione riservata alle tecnologie indossabili. Un successo che premia il design e l’hi-tech made in Italy e pone l’invenzione tra i protagonisti del futuro del footwear. Combinando design e tecnologia, Wahu consente la modifica strutturale della suola e, di conseguenza, di aderenza ed ammortizzazione, per ottimizzare il controllo di trazione ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Wahu suola Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Wahu suola