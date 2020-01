Teresa Langella vola alle Maldive, ma piovono critiche: "Sali in aereo grazie al tuo ragazzo" - (Di lunedì 6 gennaio 2020) Serena Granato In un post pubblicato su Instagram, l'ex tronista di Uomini e donne appare a bordo di un aereo in partenza per le Maldive e l'immagine in questione ha provocato la reazione di molti utenti Dopo aver animato il trono classico di Uomini e donne, Teresa Langella è volata all'estero, insieme al suo fidanzato Andrea Dal Corso. O almeno questo è quanto è emerso sul suo profilo Instagram, dove è apparsa una foto che la ritrae mentre è a bordo di un aereo. E l'immagine in questione ha scatenato la reazione di molti utenti. Se da una parte c'è chi ha speso parole positive per l'ex tronista campana, dall'altra parte c'è chi invece l'ha attaccata, sostenendo che la stessa sfrutti il suo ragazzo per condurre uno stile di vita agiato e non abbia voglia di lavorare, se non facendo l'influencer sui social. "Il tuo ragazzo è la copia scema di Gianluca Vacchi e tu sei Salita ... Leggi la notizia su ilgiornale

Novella_2000 : Teresa Langella attaccata sul web: lei si difende. Interviene Andrea Dal Corso, Mara Fasone la critica - zazoomblog : Uomini e Donne Mara Fasone attacca Teresa Langella: la replica dell’ex tronista - #Uomini #Donne #Fasone #attacca - iamangeladomi : Teresa Langella e Andrea Dal Corso VS Mara Fasone. Dopo la WWIII abbiamo la lite #trash in Italia. -