Sgarbi e Feltri stanno con Rula Jebreal (Di lunedì 6 gennaio 2020) Rula Jebreal ha spiegato stamattina in un’intervista a Repubblica perché è stata esclusa da Sanremo: ««Sabato scorso mi hanno telefonato pregandomi di fare io il passo, di rinunciare spontaneamente. Mi sono rifiutata. Gli ho mandato un messaggio scritto: se volete censurarmi dovete essere voi ad assumervene la responsabilità». Sgarbi e Feltri stanno con Rula Jebreal Ovviamente la giornalista non ha fatto nomi e altrettanto ovviamente in RAI nessuno alzerà la mano per prendersi la responsabilità della scelta, ma secondo il quotidiano è stata Teresa De Santis, direttrice di Raiuno nominata in quota Lega all’epoca del Conte One, a decidere di escluderla. Esclusa perché “divisiva e possibile fonte di polemiche, di cui la manifestazione non ha certo bisogno”: questa la motivazione offerta per evitare il bis dello scorso anno, allorché l’uscita pro-migranti di Claudio Baglioni e ... Leggi la notizia su nextquotidiano

