Serie A, le partite della 18ª giornata e dove vederle (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il primo turno di campionato del 2020 è iniziato ieri con le vittorie di Lazio, Verona, Genoa e Torino, prosegue oggi con le partite di Juventus, Milan e Inter Leggi la notizia su ilpost

sportli26181512 : Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 18^ giornata: Epifania ricca di grandi sfide in Serie A: s… - sportli26181512 : Lazio, Immobile segna ancora: 19 gol in 17 partite. Solo in due meglio di lui nella storia: Contro il Brescia altre… - PallanuotoP : Ricerca partite -