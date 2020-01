Sanremo, Salvini: “Rula Jebreal? Non mi occupo di vallette o conduttori ma i comizi non si fanno sul palco dell’Ariston” (Di lunedì 6 gennaio 2020) “Rula Jebreal? Io di tutto mi occupo fuorché della vallette o dei conduttori di Sanremo, perché ho le giornate abbastanza piene. L’ultima delle mie preoccupazioni è dire sì o no a Tizia o a Caia. Io penso, però, che Sanremo sia il festival della canzone italiana. Se uno vuole fare i comizi, va in piazza o in Parlamento“. Così, ai microfoni di Radio Crc, il leader della Lega commenta l’intervista odierna rilasciata dalla giornalista Rula Jebreal a Repubblica, circa il niet di “partiti vicino a Salvini” alla sua partecipazione al Festival di Sanremo. E aggiunge: “Poi per me la Rai faccia quello che vuole, inviti chi vuole, non è un mio problema. Inviti questa signora o un’altra signora, faccia come crede. Tanto penso che gli italiani abbiano le idee chiare sul controllo dell’immigrazione, sulla lotta agli scafisti e sul concetto che ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

