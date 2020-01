Palla di neve (Di martedì 7 gennaio 2020) La povera Palla di neve, un meraviglioso cucciolo, era stato abbandonato, tra i rifiuti.In una giornata piovosa ai volontari della “Northeast animal” è arrivata una chiamata da alcuni passanti dicendo che purtroppo c’era un cucciolo in difficoltà. Intervennero immediatamente per mettere in salvo il cucciolo. Appena arrivati notarono il cucciolo,vicino dei rifiuti all’interno di una discarica, il quale aveva una forma di strabismo agli occhi e probabilmente era stato abbandonato proprio per quel problema che aveva. Il cucciolo a parte quella forma di strabismo non sembrava avere alcun tipo di problema di salute ma per precauzione venne comunque portato dal veterinario. Fortunatamente il veterinario confermò il fatto che il cucciolo non avesse problemi di salute e senza ... Leggi la notizia su bigodino

