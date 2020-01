No Time to Die, Rami Malek: "Il mio villain è unico" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Rami Malek, sul red carpet dei Golden Globe, ha parlato del villain che interpreta di No Time To Die, il nuovo film di James Bond. No Time to Die, il prossimo film di James Bond, avrà Rami Malek nel ruolo di un villain e l'attore ha rivelato qualche dettaglio relativo al suo personaggio. L'attore premio Oscar ha infatti accennato alla parte che ha interpretato sul set del nuovo capitolo delle avventure dell'agente 007 sul red carpet dei Golden Globe. Rami Malek ha parlato del villain dichiarando: "Si tratta di un personaggio davvero unico e complesso. Daniel Craig lo definisce 'incompreso'. Ma è stata un'esperienza incredibile lavorare accanto a lui perché è un professionista esperto". La star ha proseguito parlando della sua partecipazione a No Time ... Leggi la notizia su movieplayer

die_esp1 : RT @juventusfc: 90'+3 | ? | FULL-TIME! Splendido poker dei bianconeri, tutto nella ripresa! ?????? @Cristiano ?? @G_Higuain #JuveCaglia… - RealswishFede15 : @_saramori E come dice una canzone a caso TIME TO DO OR DIE - DiegoBrandoTJ : giorno giovanna, IT'S TIME TO DIE -