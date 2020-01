NFL 2020, Wild Card Round: i Vikings stendono i Saints a domicilio, i Seahawks superano gli Eagles (Di lunedì 6 gennaio 2020) Dopo le partite di sabato dedicate alla AFC, la domenica ha visto in campo i match del Wild Card Round della NFC per quanto riguarda i Playoffs della NFL 2020. Il primo match ha visto subito una grandissima sorpresa, dato che i New Orleans Saints, da molti additati come favoriti della Conference, vengono superati in casa all’overtime da parte dei Minnesota Vikings che sfruttano un grande Cook e finalmente un Cousins efficace nei momenti clou. Nella seconda partita, invece, i Seattle Seahawks hanno vita più facile contro ciò che rimane dei Philadelphia Eagles che oltre alla sequela di infortuni già patita nel corso dell’anno, perdono anche il loro quarterback Carson Wentz in avvio di match e per loro il sogno di passaggio del turno svanisce immediatamente. A questo punto la composizione del Divisional Round è completata: la NFC vedrà i San Francisco 49ers #1 ospitare i ... Leggi la notizia su oasport

NFL Playoffs 2020 : le squadre partecipanti - il tabellone completo - il programma - gli orari e come seguirli in tv : La “Road to Miami” è ufficialmente iniziata. Nell’ultimo weekend, infatti, si è conclusa la regular season della NFL 2019- 2020 e ora tutta la concentrazione è posta sulla strada che ci condurrà verso l’LIV Super Bowl che si disputerà all’Hard Rock Stadium della città della Florida nella notte tra il 2 e 3 febbraio 2020 . La 100esima stagione del campionato di football americano ha eletto le 12 squadre iscritte al ...

NFL 2019-2020 - i verdetti finali : 49ers e Ravens teste di serie - Packers e Chiefs numero 2 - crollo dei Patriots : Ci siamo. La regular season si è ufficialmente conclusa dopo 17 intense settimane. Ora la NFL penserà solamente agli attesissimi Playoffs che ci condurranno all’LIV Super Bowl che si disputerà nella notte tra il 2 e 3 febbraio 2020 al Sun Life Stadium, di Miami, Florida, Stati Uniti. Non è ancora dato sapersi quali saranno le due squadre che andranno a contendersi il Lombardi Trophy, ma di sicuro ora conosciamo quali sono le 12 che sono ...

NFL 2019-2020 (16esima settimana) : Ravens e 49ers in vetta - vincono Patriots - Chiefs - Texans - Saints e Eagles : Ormai ci siamo, manca una sola settimana di NFL e scatteranno i tanto attesi Playoffs. In questa Week 16, spalmata su tutto il weekend come succede ogni anno in attesa del Natale, si sono vissute diverse sfide che profumavano già di post-season. Nella AFC i New England Patriots fermano la corsa dei Buffalo Bills, ma la #1 della Conference spetta ai Baltimore Ravens che vincono facilmente in casa dei Browns. Successo semplice anche per i Kansas ...

NFL 2019-2020 (15a settimana) : continua il volo dei Ravens - cadono i 49ers - vincono Packers - Patriots - Chiefs e Seahawks : Si chiude anche la 15esima settimana della NFL 2019-2020 e siamo ormai agli sgoccioli verso i Playoffs. Ogni sfida assume un valore doppio e la griglia della post-season inizia a completarsi con risultati davvero a sorpresa. Nella AFC prosegue la corsa dei Baltimore Ravens , sempre più primi in vetta alla Conference dopo aver demolito i New York Jets con un ennesimo capolavoro di Lamar Jackson. Alle loro spalle vincono i New England Patrios ed i ...

NFL 2019-2020 (14a settimana) : sempre in vetta Ravens e 49ers - cadono Patriots e Seahawks - vincono Packers e Vikings : Si è conclusa anche la 14esima settimana della NFL 2019-2020 ed i Playoffs sono ormai dietro l’angolo. Nella AFC prosegue la corsa del Baltimore Ravens che passano a Buffalo e tengono a distanza i New England Patriots che cadono in casa contro Kansas City. Nella NFC i San Francisco 49ers vincono la super-sfida contro i Saints, mentre i Los Angeles Rams fermano Seattle e Packers e Vikings continuano a vincere. TUTTE LE CLASSIFICHE DELLA ...

NFL 2019-2020 (13a settimana) : i Ravens fermano i 49ers e superano i Patriots che cadono a Houston - vincono Packers e Chiefs : La lunghissima 13esima settimana della NFL 2019-2020 ha preso il via giovedì con il classico Thanksgiving Day, ma in questa domenica ha vissuto momenti di grande importanza. In primo luogo i Baltimore Ravens continuano a volare con Lamar Jackson e superano i San Francisco 49ers in una gara di livello stellare che potremmo rivedere addirittura al prossimo Super Bowl. Sempre nella AFC cadono i New England Patriots in casa degli Houston Texans e ...

NFL 2019-2020 : nei match del Thanksgiving Day successi per Saints - Bears e Bills che passano a Dallas : Il Giorno del Ringraziamento, il classico Thanksgiving Day americano, ha tre capisaldi fondamentali: famiglie riunite, il tacchino ripieno a tavola e il football della NFL. Come tradizione, infatti, mentre gli statunitensi si dividono tra torta di zucca, salsa di mirtilli e pietanze varie, si gioca, e tanto, per quanto riguarda lo sport più seguito dall’altra parte dell’Oceano. Nei tre match disputati dal mezzogiorno della costa Est ...

